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Деми Мур нежно поздравила свою младшую дочь с днем рождения

Деми Мур нежно поздравила свою младшую дочь с днем рождения

Актриса Деми Мур, которая ранее опубликовала первое фото после слухов о пластике, к 27-летию своей дочери поделилась серией архивных снимков. На фотографиях изображена их с Брюсом Уиллисом дочь Таллула в разные периоды своего взросления. На фото показалась и сама Деми Мур в молодости.

Звездная мама сопроводила пост в Instagram трогательными пожеланиями.

«С Днем Рождения, Таллула Бу! Ты великолепное существо, и для меня большая честь быть твоей матерью. По мере твоего взросления и становления, я надеюсь, что ты засияешь еще ярче, чтобы все могли разделить уникальную волшебную сладость твоей души! Пусть это будет еще один твой лучший год. Я люблю, тебя люблю тебя, люблю тебя!» – написала Деми Мур.

Таллула Уиллис – младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. У девушки есть старшие сестры – Скаут и Румер. А сейчас Брюс Уиллис воспитывает еще две дочки от своего второго брака с моделью Эммой Хемминг.

5 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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