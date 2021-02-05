ЦАХАЛ: подробности о сверхсекретной «Мецудат Давид» военной разведки

Место расположения «Мецудат Давид» засекречено, нельзя писать о нём даже на уровне района (на севере/центре/юге страны). В то же время впечатление от статьи – объект на юге, во всяком случае многократно говорится о Секторе Газа и сказано, что к идее его создания приложили руку аналитики военной разведки (АМАН) ЮВО.

Расположение – глубоко под землёй, спуск на лифте. Широкие коридоры, стены покрашены белой краской и украшены фотографиями разных этапов строительства, по которым можно получить впечатление насколько объект глубок и хорошо защищён. Коридоры ведут к большим залам («Михлолим»), каждый размером в 3-4 школьных класса. Название каждого зала – по именам художников: «Давинчи», «Ван Гог», «Сальвадор Дали» и т.п. Решение о названиях приняли сами военнослужащие объекта.

«Мецудат Давид» – место расположения серверов АМАН, т.е. Data Center, тут работают и аналитики. Более 10 из залов используются для их нужд. Возраст сидящих здесь – от 19 до 42, командир каждого зала – в звании старший лейтенант или капитан. Каждая группа занята своим вопросом. Одна – ракетным вооружением ХАМАС в Секторе Газа, другая – вопросом туннелей и борьбы с ними и т.п.

Количество персонала в каждом зале – несколько десятков. Много женщин, в некоторых залах – их большинство. Работа идёт посменно 24/7, причём вместе работают представители разных подразделений АМАН: из Аналитического управления, из подразделения электронной разведки 8200, подразделения визуальной и спутниковой разведки 9900, подразделения агентурной разведки 504. Представителей Общей службы безопасности (ШАБАК) пока нет, хотя желание АОИ подключить их к этому вопросу имеется.

После операции «Цук Эйтан» лета 2014 г. один из старших офицеров АОИ признал, что АОИ не знала о местах расположения более 50% ПУ ракет в Секторе Газа. И хотя в целом прямая эффективность этих ракет была низкой, был немалый экономический и психологический ущерб из-за помех нормальной жизни в стране. И в этом плане небыло толку даже от системы ПРО. За прошедшие 6 лет ХАМАС значительно усовершенствовал свой ракетный арсенал, резко выросла и точность ракет. Судя по отдельным столкновениям последних лет, 50-60% ракет были направлены на н/п, против 25% в 2014 г.

В 2014 г. начальником АМАН был нынешний НГШ Авив Кохави. И именно при нём начался нынешний переворот – совместная работа разных подразделений и аналитиков АМАН. Сейчас персонал «Мецудат Давид» состоит из более 350 военнослужащих, ранее служивших на других базах. Есть представители различных органов управления АОИ. Например есть представитель командующего ЮВО в звании майор. Есть и из ГШ.

По словам подполковника А., главы палестинской арены («Зира Палестинит») в АМАН, эффективность совместной работы огромна: некоторые разведвопросы, на решение которых в прошлом тратились дни, сейчас решаются за минуты. Приводится и такой пример: в 08:00 утра поступает некое сведение. Но что это – малозначительное данное, ошибка, дезинформация, или по настоящему важное данное, т.н. ЦИВАХ («Циюн Едиот Хашувот»)? С новой формой работы поступившая информация может быть перепроверена и превратиться в ЦИВАХ в течении часа.

Важно не просто иметь разведданные, но и постараться понять противника, его краткосрочные и долгосрочные планы. Например, уже в начале 2014 г. были данные, что ХАМАС спровоцирует крупный конфликт летом и были данные о туннелях ХАМАС. Но небыло полного понимания серьёзности этих угроз. Сейчас важно не повторить подобных ошибок.

Работа одного из залов полностью посвящена вопросу ракетного оружия ХАМАС. В этом зале более 50 компьютерных экранов. Должности персонала – директора сбора информации, аналитики, специалисты по расшифровке фотоснимков, специалисты по звуковой информации и т.п. В случае пуска ракеты из Сектора сразу даются ответы на вопросы: кто стрелял, по какой причине, где находится ПУ. При необходимости ответа на последний вопрос используются трёхмерные картинки местности, позволяющие найти мельчайшие изменения поверхности почвы на обследуемом участке местности.

Есть и рабочие группы, занимающиеся временными вопросами. Например, запуск шаров-поджигателей из Сектора, демонстрации у забора, вопрос пленных и пропавших без вести в Секторе. Есть и проработка вспомогательных вопросов для авиаударов. Например, какой силы должен быть взрыв для уничтожения того или иного объекта, но при этом для минимизации окружающего ущерба. В случае войны для разных задач будут создаваться экстренные команды («Цватей Хирум»), в первую очередь для производства целей.

02.03.20 в Израиле проходили выборы. В этот день к границе на Голанских высотах на машине приблизилось звено снайперов «Хизбаллы». Машина приехала со стороны сирийской друзской деревни Хадер, на северном участке границы. Снайпера покинули машину и заняли удобную позицию для стрельбы по солдатам АОИ с израильской стороны забора. Но вскоре к ним приблизился БПЛА АОИ. Выпущенная ракета взорвалась вблизи позиции снайперов, ты бежали, так и не открыв огня.

Боевиков засекли заранее. Более того, они были замечены несколькими днями ранее, когда проводили предварительную разведку района. Было известно, что они принадлежат к «Хизбалле». Удар был сознательно нанесен так, чтобы заставить боевиков бежать, но не дав им даже пострадать. Всему этому предшествовало разведисследование района, длившееся более полугода. Были известны машины, используемые боевиками, а многих боевиков знали в лицо. Были изучены пути перемещения противника и топография района не только со стороны Израиля, но и со стороны боевиков. В результате, когда боевики выдвинулись в район, разведка смогла точно сказать: это не мирные жители и не разведка боевиков. Они пришли совершить обстрел.