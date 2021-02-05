Больница «Ихилов» объявила о 96% эффективности своего лекарства от COVID-19

Вслед за больницей «Адасса» тель-авивская больница «Ихилов» тоже сообщила о высокой эффективности разработанного ею препарата при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции. Разработчик препарата EXO-CD24, профессор Надир Арбер, рассказал журналистам «Кан», что это лекарство в кратчайшие сроки поставило на ноги 29 из 30 больных с тяжелыми и средне-тяжелыми формами COVID-19 — всем им стало легче уже на второй день приема препарата и лишь одна из 30 больных задержалась в больнице более чем на пять дней после начала лечения.

Получив столь блестящие результаты, больница обратилась в Хельсинкский комитет минздрава с просьбой о расширении клинических испытаний. Принцип действия препарата EXO-CD24 не сообщается.

За день до этого иерусалимская больница «Адасса» и компания Enlivex Therapeutics объявили об успехе вторых испытаний своей разработки — препарата Allocetra. Из 16 COVID-больных в тяжелом и критическом состоянии 14 выздоровели после курса Allocetra и были выписаны из больницы уже через несколько дней.

https://news.israelinfo.co.il/health/92674