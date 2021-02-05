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Беременная Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной

Беременная американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенной фотографией и порадовала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 29-летняя манекенщица запечатлена в ванной комнате полностью обнаженной и с распущенными волосами. Она засняла себя в зеркало, прикрыв оголенную грудь рукой. «Иногда я чувствую себя Винни Пухом в человеческом обличье, иногда — богиней плодородия с сочной попой», — подписала Ратаковски пост, который набрал больше 1,5 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид супермодели и порадовались за нее в комментариях. «Я не знаю, почему меня так растрогал этот кадр! Сияешь!», «Ты прекрасна», «Просто потрясающая», «Выглядишь невероятно!», «Восхитительная мама», «Ты всегда богиня», — хвалили они.

5 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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