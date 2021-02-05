Байден: «Я объяснил Путину, что мы больше церемониться не будем»

Арестованный российский оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. Об этом на встрече с сотрудниками Госдепартамента заявил президент США Джо Байден, передает Голос Америки. Свою первую программную речь глава государства посвятил главным задачам американской внешней политики.

Президент Байден упомянул о недавнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Байдена, в беседе он подчеркнул, что времена, когда Соединенные Штаты сдавались перед активностью России, закончились.

«Я дал понять президенту Путину в манере, очень отличающейся от моего предшественника, что прошли те дни, когда Соединенные Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям России, вмешательству в наши выборы, кибератакам, отравлению своих граждан. Мы без колебаний увеличим издержки для России и будем защищать жизненно важные для нашего народа интересы», – отметил Байден.

При этом Байден сообщил собравшимся, что Москва все еще полна решимости нанести ущерб американской демократии. «Мы сможем эффективнее противостоять России, если будем действовать в координации с нашими партнерами», – добавил президент.

Отдельно Байден упомянул российского оппозиционера Алексея Навального. Его заключение в тюрьму «по политическим мотивам», а также «подавление свободы выражения мнений и права на мирные собрания», по словам президента США, «вызывают глубокую озабоченность» как в самих Соединенных Штатах, так и у международного сообщества.

«Господин Навальный, как и все российские граждане, имеет права, предусмотренные Конституцией. Он был наказан за разоблачение коррупции. Он должен быть немедленно и безусловно освобожден», – заключил лидер США.

В своем выступлении американский лидер также подчеркнул, что намерен возродить тесное сотрудничество Вашингтона с международным сообществом.