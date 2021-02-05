Apple инвестирует 3,6 миллиарда долларов в Kia Motors в рамках проекта собственного электромобиля

Сеть снова заполнили слухи касательно нашумевшего электромобиля Apple — 3 февраля Bloomberg со ссылкой на корейское издание DongA Ilbo сообщил о потенциальной сделкой между производителем iPhone и автопроизводителем Kia Motors (входит в материнский концерн Hyundai Motor).

Как сообщается, Apple рассматривает Kia Motors на роль производственного партнера для выпуска своего автомобиля — производство планируется запустить на американском заводе южнокорейского производителя в Джорджии. Apple планирует презентацию своего автомобиля на 2024 год и нацеливается на объемы производства 100 тысяч штук в первый год. В рамках сделки Apple вложит в Kia Motors 3,6 миллиарда долларов.

На фоне неофициальных сообщений о сделке с Apple акции корейской компании на торгах 3 февраля выросли на 14,6%.

За день до публикации о возможном партнерстве Apple и Kia Motors издание The Business Insider сообщило о присоединении к команде разработки автомобиля Apple видного инженера Манфреда Харрера, который последние несколько лет отвечал за развитие линейки Porsche Cayenne. До прихода в Porsche и Volkswagen Group Харрера работал в BMW и Audi.

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