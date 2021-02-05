Анджелина Джоли продает самый дорогой подарок Брэда Питта

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли решила продать один из подарков сделанных ей Брэдом Питтом во время брака.

Так, звезда по неизвестным причинам продает единственную картину, созданную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны.

Как отмечается в Forbes, что работа «Башня мечети Кутуб» на аукционе может быть продана за более чем 3,4 миллиона долларов.

Уточняется, что полотно, которое Питт подарил Джоли, будет выставлен на торги в следующем месяце.

Известно, что в свое время Черчилль подарил картину президенту США Франклину Рузвельту, затем она была в руках нескольких владельцев и в итоге оказалась у звездной пары.