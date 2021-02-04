Журналисты засняли в ангаре новый американский бомбардировщик — невидимку

Журналисты засняли в ангаре новый американский бомбардировщик — невидимку. Как сообщается, это второй экземпляр бомбардировщика B-21, группу которых примут на вооружение уже в 2022 году. Машина внешне похожа на B-2 Spirit , но имеет совершенно другое оснащение и лучший механизм создания невидимости для радаров. Всего будет принято на вооружение до 100 машин.

Второй бомбардировщик B-21 Raider строится на заводе Northrop Grumman на заводе 42 ВВС США в Палмдейле, Калифорния, а первый медленно обретает форму в преддверии ожидаемого выпуска в начале 2022 года. Это обновление программы было озвучено Рэндалл Уолденом, директором Управления ВВС по вооружениям, во время недавнего интервью с журналом Air Force .

Бюджетное управление Конгресса оценило в 2018 году, что стоимость разработки и покупки первых 100 самолетов должна составить 80 миллиардов долларов в 2016 году. ВВС планируют получить не менее 100 рейдеров.

Когда он, наконец, поступит на вооружение, B-21 Raider заменит B-1B Lancer и B-2A Spirit , а также увеличит парк бомбардировщиков с нынешних 156 до 220 бомбардировщиков.