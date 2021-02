Дочь Брежневой показала фото мамы в бикини Байден предложил новые методы давления на Россию и Китай » Закари Ливай сыграет в странном фильме «Гарольд и фиолетовый мелок» Звезда фильма «Шазам!» Закари Ливай сыграет одну из главных ролей в фильме «Гарольд и фиолетовый мелок» (Harold and the Purple Crayon). Как сообщает The Hollywood Reporter, картина является экранизацией первой из серии детских книг Крокетта Джонсона, впервые опубликованной в 1955 году. Права на адаптацию получила студия Sony. Сценарий напишут Давид Гийон и Майкл Хандельман («Ужин с придурками», «Ночь в музее: Секрет гробницы»). Главный герой сказки – 4-летний мальчик Гарольд, который с помощью волшебного мелка и воображения создает миры вокруг себя. В начале 2000-х по книжке также был снят мультсериал.