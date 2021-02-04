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Закари Ливай сыграет в странном фильме «Гарольд и фиолетовый мелок»

Закари Ливай сыграет в фильме "Гарольд и фиолетовый мелок"

Звезда фильма «Шазам!» Закари Ливай сыграет одну из главных ролей в фильме «Гарольд и фиолетовый мелок» (Harold and the Purple Crayon).

Как сообщает The Hollywood Reporter, картина является экранизацией первой из серии детских книг Крокетта Джонсона, впервые опубликованной в 1955 году. Права на адаптацию получила студия Sony.

Сценарий напишут Давид Гийон и Майкл Хандельман («Ужин с придурками», «Ночь в музее: Секрет гробницы»).

Главный герой сказки – 4-летний мальчик Гарольд, который с помощью волшебного мелка и воображения создает миры вокруг себя.

В начале 2000-х по книжке также был снят мультсериал.

4 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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