Захватившие власть в Мьянме военные заблокировали Facebook

Военные, захватившие власть в Мьянме, заблокировали доступ на Facebook в стране из-за призывов не повиноваться их приказам. Об этом сообщает Myanmar Times.

Директивы с требованием временно закрыть доступ к социальной сети, популярной в Мьянме, получили все интернет-провайдеры. Представитель Telenor Myanmar, крупнейшей компании мобильной связи в стране, выразил сомнения в том, что это решение принято с оглядкой на неотъемлемые человеческие права.

Пользователи сообщают, что перебои в работе начались в ночь со среды на четверг. В это время проходила очередная протестная акция. Жители Мьянмы, по примеру борьбы с военной хунтой в 1980-х, используют тактику «шумовой борьбы»: в назначенное ночное время стучат в сковородки, кричат, сигналят и включают громкую музыку. Новым властям также грозят забастовки: в частности, в их интересах отказываются работать врачи.