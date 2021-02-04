Депутаты Госдумы РФ предложили блокировать соцсети навсегда, если там «против Путина» ЦАХАЛ: «Железный купол» готовится встать на вооружение в ВМВ и ВВС » Выжившая в Холокосте узнала свое настоящее имя по старой фотографии Лия Небенцаль была ещё младенцем, когда нацисты убили её родителей в оккупированной Польше. Её спас местный священник, рассказывает NTD в своем репортаже. «Польский полицейский взял меня и положил на железнодорожные пути, а потом побежал к священнику исповедаться в том, что сделал. Священник сказал ему: «Скорей беги и принеси её мне». Там было недалеко, поэтому он успел. Священник передал меня в приют, в который приходили местные бездетные жители и брали приёмных детей. Вот как в 9 месяцев меня взяли в бездетную семью», — рассказала Лия Небенцаль Лия выросла в христианской семье. А своё настоящее имя узнала по старинной фотографии: «Эту фотографию моя мать отправила своей матери, которая меня не видела. Она подписала её от моего имени: «Сувенир с войны моим любимым дедушке и бабушке. Лия Хершман». Так я узнала имя, которое мне дали родители. Это единственный источник». Эта фотография стала частью онлайн-выставки, которую к Международному дню памяти жертв Холокоста подготовил израильский музей «Яд ва-Шем». Лия Небенцаль теперь живёт в Израиле. Она говорит, что, по её мнению, коронавирус – это предупреждение людям от Бога. «Нам нужно объединиться и отбросить ненависть и осуждение. Заменить их на настоящую любовь и надежду, веру в то, что всё будет хорошо. Мы не знаем, что произойдёт в будущем, поэтому есть только «здесь» и «сейчас». Мы должны извлечь из этого максимум пользы. Это то, что я говорю своим детям, внукам и правнукам: нужно держаться вместе и дарить любовь», — говорит пережившая Холокост женщина. https://stmegi.com/posts/86254/vyzhivshaya-v-kholokoste-uznala-svoe-nastoyashchee-imya-po-staroy-fotografii/