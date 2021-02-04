Все страны ЕС осудили «политическое» решение суда по Навальному и потребовали освободить его немедленно

Евросоюз осуждает решение российского суда о замене условного срока на реальный российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом говорится в заявлении от имени 27 стран ЕС, которое распространил представитель Союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

В тексте отмечено, что решение по Навальному является «неприемлемым, поскольку оно имеет политическую подоплеку и противоречит международным обязательствам России в области прав человека».

В заявлении указано также, что судебное решение было вынесено «по обвинению в нарушении условного срока, когда Навальный выздоравливал в Германии после покушения с отравлением, вызванным в Российской Федерации военным химическим веществом». При этом Европейский суд по правам человека уже определил в своем решении от 2017 года, что «осуждение Навального было произвольным и явно необоснованным», подчеркнуто в заявлении ЕС.

Там же содержится при призыв к немедленному и безоговорочному освобождению Навального, а также всех задержанных в ходе протестов граждан и журналистов.

Боррель добавил, что ЕС будет рассматривать этот вопрос на заседании Совета по иностранным делам 22 февраля. Будут обсуждаться последствия и возможные дальнейшие действия, добавил представитель ЕС.