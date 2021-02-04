Врачи из США объявили о первой в мире успешной пересадке рук и лица одновременно

Врачи клиники NYU Langone Health в Нью-Йорке объявили об успешной одновременной пересадке пациенту обеих рук и лица, сообщает CNN. До этого во всем мире дважды пытались провести подобные операции — в 2009 и 2011 годах. Обе попытки оказались неудачными: один пациент умер от инфекции, второму пришлось ампутировать донорские руки, так как организм их отторг, пишет The Guardian.

Видео о лечении Джо Димео (на английском) NYU Langone Health

Пересадку лица и рук сделали 22-летнему жителю штата Нью-Джерси Джо Димео, который в 2018 году попал в аварию. Димео, который занимался тестированием продукции в одной из фармацевтических компаний, возвращался домой после ночной смены и уснул за рулем. Его машина врезалась в дорожное ограждение, перевернулась и загорелась. Другой водитель, увидевший аварию, вытащил Димео из машины. У молодого человека было обожжено около 80% поверхности кожи.

Димео госпитализировали в ожоговое отделение больницы в Нью-Джерси, где он более двух месяцев провел в медицинской коме. У него были сожжены веки, губы, уши, а также кончики пальцев. Всего Димео провели более 20 операций, однако из-за полученных травм он все равно не мог обслуживать себя самостоятельно. В начале 2019 года его стали готовить к трансплантации, пишет AP.

Врачи оценивали вероятность отыскать подходящего для Димео донора всего в 6%, однако спустя 10 месяцев он все же был найден. Операция длилась 23 часа, в ней участвовали около 80 человек — в том числе 16 хирургов. Димео ампутировали обе руки до середины предплечья, а затем соединили его собственные и донорские сухожилия, нервы и сосуды тонкими швами. Ему также пересадили все лицо, включая лоб, брови, нос, веки, губы, уши и лицевые кости.

Пересадка прошла еще в августе 2020 года, но врачи должны были убедиться, что трансплантаты приживутся, прежде чем объявлять ее успешной. После операции Димео провел 45 дней в палате интенсивной терапии. Еще около двух месяцев длилась реабилитация в стационаре. В ноябре Димео вернулся в родительский дом в Нью-Джерси, но продолжает восстановительные процедуры. Теперь молодой человек может открывать глаза, улыбаться, одеваться и есть самостоятельно.

«Джо здоров, молод, силен, любит заниматься спортом, ест здоровую пищу. И у него есть одно особенное качество, которое нужно для этой операции — сильная мотивация. У него есть огромное чувство надежды», — заявил на глава медицинской команды по пересадке, доктор Эдуардо Родригес. Врач назвал Димео самым мотивированным пациентом, которого он когда-либо видел.

Родригес добавил, что к этому моменту в мире уже были успешно выполнены более сотни операций по пересадке рук и около 50 операций по пересадке лица: «Так что не существовало фундаментальных причин, по которым они не могли бы успешно пройти вместе».

Сам пациент поблагодарил своего донора и его семью, заявив, что без их жертвы он бы не получил второй шанс на жизнь. Молодой человек добавил, что его руки еще не до конца восстановились, и он продолжит реабилитацию. «Если я не буду мотивирован и не буду продолжать лечение, этому не будет оправдания», — сказал Димео.