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Водитель Porsche на скорости уничтожил стадо кабанов

Водитель автомобиля немецкой марки Porsche врезался в стадо кабанов на скоростной трассе и поубивал животных. Об этом пишет Newsweek.

Инцидент произошел в районе Барбанса на северо-западе Испании, в муниципалитете Рианхо. Местный житель направлялся домой с работы по шоссе в условиях плохой видимости, вызванной непогодой.

В интервью мужчина, чье имя не раскрывается, сообщил, что во время движения на дорогу вышли десять диких кабанов. «Мне было некуда свернуть, я наехал на кабанов и убил трех из них. Один пролетел над машиной, а два других — разбились о левый и правый борта», — объяснил он и добавил, что вес одного животного составляет приблизительно 90 килограммов.

Сам виновник ДТП остался невредимым. По оценкам экспертов, в результате случившегося его автомобиль нуждается в ремонте на сумму от восьми до десяти тысяч евро

4 февраля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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