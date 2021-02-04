Вода внутри Урана и Нептуна не похожа на земную — ученые

В ходе нового исследования ученые создали теоретическую компьютерную модель, чтобы заглянуть внутрь ледяных гигантов — Урана и Нептуна. Они исследовали тепловую и электрическую проводимости необычной воды внутри этих планет.



Изучая Уран и Нептун с помощью компьютерной модели, исследователи из Международной школы перспективных исследований (SISSA) в Триесте (Италия) и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что обе планеты, вероятно, в основном состоят из воды, а Уран может даже иметь замороженное ядро.

«Водород и кислород являются самыми распространенными элементами во Вселенной, наряду с гелием. Легко сделать вывод, что вода является одним из основных компонентов многих небесных тел», — заявили исследователи.

Ученые исследовали три различных состояния воды, в которых она может прибывать внутри этих планет: лед, жидкость и суперионная вода, существующая при чрезвычайно высоких температурах и давлениях. Но, как объяснили исследователи, вода внутри планет и на их поверхности сильно отличается от воды на Земле.

«В существующих там условиях нельзя думать о льде так, как мы привыкли, — заявляют профессоры SISSA и соавторы исследования Федерико Грасселли и Стефано Барони. — Даже вода там другая — более плотная, с молекулами, диссоциированными на положительные и отрицательные ионы, несущая электрический заряд. Суперионная вода находится где-то между жидкой и твердой фазами».

Исследователи выдвинули гипотезу, что Уран может иметь замороженное ядро. Ученые также обнаружили, что суперионная вода на Уране и Нептуне обладает большей электропроводимостью, чем вода на Земле, и составляет большую часть плотных внутренних слоев этих газовых гигантов. Результаты исследования позволят ученым в дальнейшем понять, как возникли Уран и Нептун.