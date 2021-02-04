В России узаконят слежку без разрешения суда для всех силовиков

Перечисленные в проекте сведения не относятся к тайне связи, они должны быть доступны органам, проводящим оперативно-розыскную деятельность; это «положительно повлияет на оказание услуг связи, придаст им большую прозрачность и однозначность в правоприменении», говорится в пояснительной записке к проекту.
Помимо местоположения абонентов, силовикам также откроются данные об объемах оказания услуг и их стоимости.
Правоохранители и раньше запрашивали указанные в законе сведения без решения суда, но формально вопрос находился в юридически серой зоне, говорит член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.
Проект Минцифры узаконит уже существующую практику. В результате пробел в регулировании устранится, считает Липин.
Если предложенные поправки примут, тайна связи в России как понятие вообще исчезнет, уверен исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.
Имея информацию о местоположении абонентов, силовики легко смогут вычислить передвижения конкретного человека. Например, можно сопоставить информацию о геолокации мобильных устройств с данными камер видеонаблюдения, объясняет Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Суды в регионах порой не принимали эти сведения, сомневаясь: подпадает или нет такая информация под тайну связи, рассказывает он. В случае принятия проекта Минцифры сомнений у судей больше не останется.
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