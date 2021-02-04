В России узаконят слежку без разрешения суда для всех силовиков

Министерство цифрового развития подготовило поправки в закон о связи, которые позволят МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от операторов связи данные местоположении мобильных устройств пользователей.Текст документа опубликовал telegram-канал «ОрдерКом». Его подлинность подтвердил «Коммерсанту» источник в правительстве.

Перечисленные в проекте сведения не относятся к тайне связи, они должны быть доступны органам, проводящим оперативно-розыскную деятельность; это «положительно повлияет на оказание услуг связи, придаст им большую прозрачность и однозначность в правоприменении», говорится в пояснительной записке к проекту.

Помимо местоположения абонентов, силовикам также откроются данные об объемах оказания услуг и их стоимости.

Правоохранители и раньше запрашивали указанные в законе сведения без решения суда, но формально вопрос находился в юридически серой зоне, говорит член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

Проект Минцифры узаконит уже существующую практику. В результате пробел в регулировании устранится, считает Липин.

Если предложенные поправки примут, тайна связи в России как понятие вообще исчезнет, уверен исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.

Имея информацию о местоположении абонентов, силовики легко смогут вычислить передвижения конкретного человека. Например, можно сопоставить информацию о геолокации мобильных устройств с данными камер видеонаблюдения, объясняет Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Суды в регионах порой не принимали эти сведения, сомневаясь: подпадает или нет такая информация под тайну связи, рассказывает он. В случае принятия проекта Минцифры сомнений у судей больше не останется.