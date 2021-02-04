В Кремле вину за переполненные тюрьмы возложили на протестующих

В Кремле подтвердили, что спецприемники переполнены задержанными на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального и заявили, что виноваты в этом сами протестующие.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщает «Интерфакс», всю эту ситуацию с переполненными тюрьмами спровоцировали не силовики, а участники протестов. «В первую очередь нужно говорить об этом», — считает Песков.

Он добавил, что его шефу Владимиру Путину не показывали фото из спецприемников, где в 8-местных камерах находятся по 25-28 человек. «Но известно, что задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки», — признал Песков.

Он также указал, что несанкционированные акции «доставили много хлопот и неудобств» людям. «Задержано больше, чем могут обработать изоляторы… К сожалению, возникают такие последствия», — сказал он. И заверил, что «органы» принимают все меры, чтобы исправить эту ситуацию.

При этом Песков не согласился с мнением, что в стране уже можно говорить о «массовых репрессиях» из-за арестов десятков тысяч людей.