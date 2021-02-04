В Конгресс США внесли законопроект о санкциях по делу Навального

Верхняя палата Конгресса США рассмотрит законопроект о санкциях в отношении российских чиновников, которые ответственны за ситуацию с Алексеем Навальным.

Согласно тексту документа, президент должен будет в течение трех месяцев с момента принятия закона представить Конгрессу отчеты с именами российских чиновников, причастных к отравлению и осуждению Навального.

Кроме того, Конгресс требует представления отчетов о личном состоянии президента Владимира Путина и его окружения, об убийстве Бориса Немцова, а также о возможном нарушении Кремлем законов США, которые запрещают использование химического оружия.

Законопроект также предусматривает, чтобы госсекретарь призвал правительство Германии отказать в поддержке строительству газопровода «Северный поток-2» на основании неуместности участия в проекте.

2 февраля суд в Москве заменил Навальному условный срок на реальный. Решение суда осудили власти ряда стран, в том числе США, Великобритании, Франции и Германии. В тот же день сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что законопроект о персональных санкциях по делу Алексея Навального будет представлен на этой неделе.