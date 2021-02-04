В честь погибшей трансгендерной артистки Sophie захотели назвать планету

Поклонники трансгендерной артистки Sophie (Софи Ксеон), погибшей в конце января в результате несчастного случая в возрасте 34 лет, захотели назвать планету в ее честь. Об этом пишет издание Dazed.

Фанаты исполнительницы создали петицию, в которой просят НАСА назвать недавно открытую планету TOI 1338 b в память о Sophie. Выбор поклонников пал на это небесное тело из-за того, что предполагаемое изображение планеты, опубликованное НАСА, по цветовой гамме напоминает арт с альбома певицы Oil of Every Pearl’s Un-Insides.

На момент написания заметки петицию подписали более 55 тысяч человек, среди них музыканты Charli XCX и Кэролайн Полачек.

Планета TOI 1338 b была открыта в начале 2020 года. Она находится в системе с двумя звездами, удаленной от Земли на 1300 световых лет.