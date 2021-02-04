Рада постановила создать «Единый портал» — для сообщений о коррупции Осужденный педофил попытался сбежать из Великобритании через Евротоннель » Умные часы смогут заметить начало COVID-19 Речь о том, что современные умные часы могут замечать заражение человека COVID-19 ещё до того, как появятся первые синдромы. Об этом заявили ученые из научного центра при больнице Mount Sinai в Нью-Йорке. Они заметили, что часы Apple Watch при анализе пульса фиксируют небольшие изменения сердечного ритма примерно за неделю до первых синдромов заражения. В эксперименте приняло участие 297 медработников, а длился он с апреля по конец февраля. Снимались и фиксировались показания пульса, а потом полученные данные анализировали. И всегда одно и то же: изменение сердечного ритма, а через 7 дней положительный тест.

Что это значит? Что если теория подтвердится, то лёгким изменением софта в любых умных часах, их можно превратить в полезный инструмент. И хотя бы закрыть дома ковидных ещё до того, как они заразят всех вокруг.

