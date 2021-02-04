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Ученые научили шпинат отправлять письма по электронной почте


Ученые научили шпинат отправлять письма по электронной почте, а в ближайщее время планируют обучить и другие растения.
С помощью нанотехнологий инженеры Массачусетского технологического института в США превратили шпинат в датчики, способные обнаруживать взрывчатые материалы. Затем эти растения могут передавать эту информацию ученым по беспроводной сети.В этом случае корни подают сигнал и запускается механизм отправки сообщения по беспроводным каналам связи. В том числе по электронной почте.

«Растения — очень хорошие химики-аналитики», — объясняет профессор Майкл Страно, руководивший исследованием. «У них есть разветвленная корневая сеть в почве, они постоянно отбирают пробы грунтовых вод и имеют способ самостоятельно обеспечить перенос этой воды в листья».

4 февраля, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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