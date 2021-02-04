Ученые научили шпинат отправлять письма по электронной почте



Ученые научили шпинат отправлять письма по электронной почте, а в ближайщее время планируют обучить и другие растения.

С помощью нанотехнологий инженеры Массачусетского технологического института в США превратили шпинат в датчики, способные обнаруживать взрывчатые материалы. Затем эти растения могут передавать эту информацию ученым по беспроводной сети.В этом случае корни подают сигнал и запускается механизм отправки сообщения по беспроводным каналам связи. В том числе по электронной почте.

«Растения — очень хорошие химики-аналитики», — объясняет профессор Майкл Страно, руководивший исследованием. «У них есть разветвленная корневая сеть в почве, они постоянно отбирают пробы грунтовых вод и имеют способ самостоятельно обеспечить перенос этой воды в листья».