Самая продвинутая солнечная электростанция в мире терпит неудачи

Ведущая национальная лаборатория возобновляемых источников энергии США (NREL) опубликовала отчет, в котором даны весьма противоречивые отзывы об установках, работающих за счет концентрированной солнечной энергии (или технологии CSP – concentrated solar power).



Речь идет о проекте Solar Two, в рамках которого была построена солнечная электростанция Crescent Dunes. Это уникальное сооружение, состоящее из 10347 зеркал-гелиостатов, установленных на площади 647,5 гектаров вокруг 195-метровой башни.

Зеркала могут изменять свое положение, концентрируя солнечные лучи на емкости со специальным соляным раствором в верхней части башни. В результате соль нагревается до 575 °C, после чего полученное тепло можно хранить длительное время (до 10 часов), и использовать для получения пара, необходимого для работы генераторов.

Однако в процессе работы CSP-установки возник ряд серьезных проблем. Одна из них – гибель большого количества птиц, случайно попадающих в зону действия гелиостатов, где они превращаются буквально в пепел.

Еще одна, более серьезная проблема – протечка соляного резервуара, обнаруженная в 2016 году и связанная с ошибками в инженерных расчетах. Хотя особых повреждений при этом не возникло, электростанцию пришлось остановить на восемь месяцев для установления причин.

Подвела и производительность. Вместо запланированных 52 % солнечная электростанция показала средний коэффициент мощности всего лишь 20,3 %.