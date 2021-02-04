HBO планирует третий спин-офф «Игры престолов» Рада постановила создать «Единый портал» — для сообщений о коррупции » Родственник российского политика Алексея Навального возглавил село в Украине В российского политика Алексея Навального нашлось немало родственников в Украине. Некоторые из них занимают далеко не рядовые должности. Так, например, Павел Навальный является старостой села Новое Залесье Бородянского району Киевской области. А из полутора тысячи жителей села 11 носят фамилию Навальный. Об этом сообщает ВВС . Наталья, как и многие другие родственников Навальных, живет под Киевом в селе Новое Залесье, в которое после чернобыльской катастрофы переселили в Бородянку старое чернобыльское Залесье. 73-летняя женщина, которая является еще и крестной брата Алексея Навального, Олега, наотрез отказывается встречаться и рассказывать еще хоть что-то. Говорит — такая установка от ребят, ничего не рассказывать журналистам, чтобы не навредить в тюрьме оппозиционеру. Бывший сельсовет села Новое Залесье больше похож на ратушу где-то на Галичине с огромным шпилем. Когда Алексей Навальный объявил о намерении вернуться в Россию после отравления, в Новом Залесье появилась новая власть — старостой деревни стал Павел Навальный, родственник российского оппозиционера.