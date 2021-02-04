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Родственник российского политика Алексея Навального возглавил село в Украине

Родственник российского политика Алексея Навального возглавил село в Украине: подробности

В российского политика Алексея Навального нашлось немало родственников в Украине. Некоторые из них занимают далеко не рядовые должности. Так, например, Павел Навальный является старостой села Новое Залесье Бородянского району Киевской области. А из полутора тысячи жителей села 11 носят фамилию Навальный.

Об этом сообщает ВВС .

Наталья, как и многие другие родственников Навальных, живет под Киевом в селе Новое Залесье, в которое после чернобыльской катастрофы переселили в Бородянку старое чернобыльское Залесье.

73-летняя женщина, которая является еще и крестной брата Алексея Навального, Олега, наотрез отказывается встречаться и рассказывать еще хоть что-то. Говорит — такая установка от ребят, ничего не рассказывать журналистам, чтобы не навредить в тюрьме оппозиционеру.
4 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта
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