Об этом сообщает ВВС .
Наталья, как и многие другие родственников Навальных, живет под Киевом в селе Новое Залесье, в которое после чернобыльской катастрофы переселили в Бородянку старое чернобыльское Залесье.
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Родственник российского политика Алексея Навального возглавил село в Украине
Об этом сообщает ВВС .
Наталья, как и многие другие родственников Навальных, живет под Киевом в селе Новое Залесье, в которое после чернобыльской катастрофы переселили в Бородянку старое чернобыльское Залесье.
73-летняя женщина, которая является еще и крестной брата Алексея Навального, Олега, наотрез отказывается встречаться и рассказывать еще хоть что-то. Говорит — такая установка от ребят, ничего не рассказывать журналистам, чтобы не навредить в тюрьме оппозиционеру.
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