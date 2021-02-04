Рэпер Лил Узи Верт вставил в лоб бриллиант за 24 миллиона долларов

Американский рэпер Лил Узи Верт вживил себе в лоб бриллиант весом в 10 карат и стоимостью 24 миллиона долларов. По словам музыканта, камень стоит больше, чем его дом и машины вместе взятые.

«Красота — это боль», — прокомментировал Лил Узи Верт. Фанаты рэпера обратили внимание на то, что бриллиант немного смещен относительно центра лба. Рэпер объяснил, что это из-за отека после операции. Как только все заживет, камень встанет на место.

Новость также прокомментировали разработчики серии ролевых игр Diablo. Они в шутку потребовали вернуть камень души, в котором заточен владыка ужаса — демон Диабло.