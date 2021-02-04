Рада постановила создать «Единый портал» — для сообщений о коррупции

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3450 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей»

За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата, передает Еспресо.TV.

Согласно документу создается «Единый портал сообщение». Там смогут работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в правоохранительных органах.

Следует отметить, что Национальное агентство по предотвращению коррупции просило освободить себя от обязанности вступать в судебные дела на стороне обличителя или третьего лица из-за недостаточного количества работников для выполнения таких функций в масштабах страны.

В редакции первого чтения предлагалось передать эту функцию системе бесплатной правовой помощи. Однако ко второму чтению в законе прописали, что НАПК должно привлекаться к судебному процессу, если в нем принимает участие обличитель.

Напомним, обличителю должны выплачивать не после решения суда, а после реального взыскания средств с коррупционера в доход государства. Такие изменения предусмотрены в Уголовный процессуальный кодекс.

В то же время в документе осталась возможность анонимного сообщения о факте коррупции.