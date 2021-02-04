Рада постановила создать «Единый портал» — для сообщений о коррупции

За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата, передает Еспресо.TV.
Согласно документу создается «Единый портал сообщение». Там смогут работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в правоохранительных органах.
Следует отметить, что Национальное агентство по предотвращению коррупции просило освободить себя от обязанности вступать в судебные дела на стороне обличителя или третьего лица из-за недостаточного количества работников для выполнения таких функций в масштабах страны.
В редакции первого чтения предлагалось передать эту функцию системе бесплатной правовой помощи. Однако ко второму чтению в законе прописали, что НАПК должно привлекаться к судебному процессу, если в нем принимает участие обличитель.
Напомним, обличителю должны выплачивать не после решения суда, а после реального взыскания средств с коррупционера в доход государства. Такие изменения предусмотрены в Уголовный процессуальный кодекс.
В то же время в документе осталась возможность анонимного сообщения о факте коррупции.
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