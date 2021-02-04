Популярные фильмы в стиле Дня сурка

Во вторник, 2 февраля, в мире отмечали День сурка. В этот традиционный американский праздник из норки выпускают сурка по имени Фил, который должен предугадать, когда начнется весна.

Мы решили собрать подборку популярных фильмов, которые похожи на День сурка. Среди них множество известных кинолент, которые стоит посмотреть каждому.

День сурка (1993)

Ведущий прогноза погоды одного из известных американских телеканалов уезжает в глубинку, чтобы посмотреть на сурка и снять ролик о том, как долго еще ждать весенних деньков. Далее главному герою в исполнении Билла Мюррея пришлось переживать этот «День сурка» снова и снова неисчислимое количество раз, пока он не решит, что он делает не так, чтобы проникнуть, наконец, в следующий день.

Зеркало для героя

Два попаданца из Донбасса перемещаются в 8 мая 1949 года, где пытаются хоть как-то наладить жизнь и подправить будущее. Попутно изобретают самые разнообразные способы оборвать петлю времени.

Провал во времени

Героиня вынуждена за короткий отрезок времени предотвратить преступление, но получается каждый раз вкривь и вкось. В ленте играет Джеймс Белуши, лучший в мире заменитель Билла Мюррея.

Беги, Лола, беги

У Лолы есть только 20 минут на то, чтобы спасти жизнь своему бойфренду. Он, как это и положено неудачникам, будучи курьером у своего злобного босса прошляпил сумку с его деньгами. Как водится, за грехи мужчин нередко приходится расплачиваться их женщинам. Что и вышло в случае с Лолой.

Снова голый

Главный герой после собственного мальчишника просыпается голым в лифте с презервативом в том месте, в котором он вообще-то не должен находиться у гетеросексуальных мужчин, – это над ним так подшутил тайный завистник. Теперь ему нужно добраться через весь город на свою свадьбу, однако жениться он не сможет ещё долго: снова и снова его отбрасывает к исходной точке.

Уже вчера

Главный герой едет не на День сурка в Пенсильванию, а на Канарские острова – наблюдать за миграциями аистов, и «закольцованным» днем оказывается не 2 февраля, а 13 августа. Однако во остальном повторяются и сюжет, и основная мысль голливудского фильма: пока не изменишь себя и не начнёшь делать добро, из бесконечного круговорота дней не выскочишь.

12:01 пополуночи

Герой докапывается до запрещенных экспериментов в области элементарных частиц – именно эти опыты и вызвали к жизни «закольцованное время». При этом в ловушку попал не только главный герой, но и весь мир.

Во мгновение ока

Детектив Дэвид Рэмси отправляется отдыхать на яхте с женой и друзьями, но они таинственно исчезают, а герой вынужден в расследовании этой тайны возвращаться к началу «временной петли».

Треугольник

Главная героиня не только попадает во «временную петлю» на некоем таинственном океанском лайнере, но и встречается с альтернативными версиями самой себя.

Исходный код

Главный герой, раз за разом переживая эту восьмиминутную «временную петлю», должен предотвратить террористический акт – взрыв бомбы в поезде.