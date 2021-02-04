Половина украинцев поддерживает идею отставки президента Владимира Зеленского, а более 60% — роспуск Верховной Рады.

Так, в ходе опроса идею отставки президента Владимира Зеленского и назначения досрочных выборов главы государства поддержали 50% респондентов. Еще 46% высказались против.

Идею роспуска Верховной Рады и досрочные перевыборы поддержали 63% опрошенных, а против высказались — 30%.

Отставку правительства Дениса Шмыгаля и назначения нового Кабмина поддержали 62% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 29% респондентов.

По данным социологов, за последние два месяца поддержка досрочных парламентских выборов выросла с 58% до 63%. А с ноября 2019 поддержка досрочных выборов ВР выросла на 29%.

За последние два месяца поддержка идеи отставки президента выросла с 39% до 50% (т.е. на 11%), а с мая 2020 — на 23%.