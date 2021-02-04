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Открытый гей впервые стал министром в США

Пит Буттиджич

Бывший кандидат на выдвижение в президенты от Демократической партии Пит Буттиджич стал министром транспорта в США. Это первый открытый гей на позиции министра в истории страны, передает агентство Associated Press.

Сенат, верхняя палата парламента США, поддержал его кандидатуру, выдвинутую президентом Джо Байденом. Вице-президент Камала Харрис, также боровшаяся с Байденом за позицию кандидата от демократов, принимала у Буттиджича присягу.

За Буттиджича проголосовали 86 конгрессменов, 13 высказались против. Как сообщает агентство, он присягал на Библии, принадлежащей его матери, при этом книгу держал в руках его законный муж Частен.

4 февраля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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