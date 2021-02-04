Осужденный педофил попытался сбежать из Великобритании через Евротоннель

Осужденный педофил начал отбывать шестимесячный тюремный срок во Франции за попытку сбежать из Великобритании через 50-километровый тоннель под Ла-Маншем.





31-летнего Райана Мюррейленда поймали в самом длинном подводном тоннеле в мире 21 декабря. Ради этого пришлось приостановить железнодорожное сообщение, что обошлось Евротоннелю примерно в 45 000 фунтов стерлингов.



Выступая в суде в Булонь-сюр-Мер в понедельник, мужчина заявил, что ничего не помнит и не признает свою вину. Однако на изображениях с камер видеонаблюдения ясно видно, как французская полиция задерживает Мюрриленда в тоннеле под Ла-Маншем. «Это не я на фото, — сказал Мюррейленд в суде. — Полиция арестовала меня на улице после того, как я приехал на машине». Но судьи не поверили его заявлениям, поскольку зарегистрированным сексуальным преступникам не разрешается покидать Великобританию без разрешения полиции.



Мюррейленда задержали в тоннеле уже на территории Франции.

Мюррейленд сел в тюрьму в 2015 году за сексуальные отношения с несовершеннолетним лицом, а в прошлом году находился в бегах после нарушения условий залога. После ареста пограничной полицией Франции в Кокеле, Мюррейленда заключили под стражу. Согласно прокурору, его заявления были «полны несоответствий». Мужчина преодолел четыре заграждения и уклонился от 400 камер наблюдения, после чего начал бежать по темному тоннелю.

Мюррейленда признали виновным в двух преступлениях — незаконном проникновении на железную дорогу и отказе соблюдать железнодорожные правила. Он получил максимальное наказание в виде шести месяцев лишения свободы. По оценкам, нарушение железнодорожного сообщения, вызванное этим инцидентом, стоило Евротоннелю около 45 000 фунтов стерлингов упущенной выгоды.



Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность касательно пограничного патрулирования после выхода Великобритании из ЕС 1 января. Похожий случай произошел в 2015 году, когда суданский мигрант Абдул Харун прошел через Евротоннель из Франции в Великобританию, где годом позже ему предоставили убежище.