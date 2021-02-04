ОПЕК+ прогнозирует дефицит нефти весь 2021 год

Баланс на рынке нефти в течение всего 2021 года будет смещен в сторону дефицита предложения, даже при условии, что страны ОПЕК+ будут восстанавливать добычу в течение апреля — июня. Такой вывод содержится в заключении мониторингового комитета ОПЕК+ по итогам заседания 3 февраля.

Министры берут за основу два сценария развития рынка нефти на ближайшие месяцы. В первом глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,6 млн баррелей в сутки (б/с) к уровню 2020 года, во втором — допускается более медленное восстановление рынка нефти. Тем не менее оба прогноза показывают, что рынок нефти большую часть года будет пребывать в дефиците предложения, используя накопленные излишки запасов.

Так, в первом случае дефицит нефти достигнет максимума в мае — 2 млн б/с, в среднем же по году дефицит составит 1,1 млн б/с. Но даже если восстановление рынка будет идти более медленными темпами, то и в этом случае спрос будет превышать предложение на 0,3 млн б/с в среднем по году.

«Оба сценария предполагают, что страны ОПЕК+ будут увеличивать добычу нефти в соответствии с решением министерской встречи в течение апреля, мая и июня. После этого периода она останется неизменной», — говорится в отчете. При этом допускается, что добыча нефти в Иране, Венесуэле и Ливии сохранится на уровне декабря 2020 года.

Также ожидается, что коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в 2021 году при базовом сценарии опустятся ниже 2,95 млрд баррелей с текущих 3,07 млрд баррелей.

В начале января страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи на февраль и март. Согласно этим условиям, Россия и Казахстан смогут нарастить добычу нефти на 150 тыс. б/с в течение двух месяцев, а Саудовская Аравия и все остальные члены ОПЕК+, напротив, усилят сокращение добычи в общей сложности на 1,4 млн б/с.