Найден пульсар, пожирающий звезду

Исследователи воспользовались вычислительной мощностью проекта Einstein@Home, объединяющего компьютеры тысяч пользователей-добровольцев, чтобы проанализировать данные космического телескопа Ферми. Это позволило выявить слабые пульсации гамма-излучения нейтронной звезды. В системе пульсар нагревает одну сторону спутника-звезды, которая кажется более яркой и голубоватой. Гравитационное притяжение пульсара также растягивает звезду, позволяя астрономам отследить изменения в ее видимых размерах по мере вращения. Орбитальный период двойной системы составил 5,5 часа.
Пульсар J2039−5617 вращается вокруг своей оси со скоростью 377 раз в секунду. Его излучение испаряет компаньона, из-за чего образуются облака заряженных частиц, поглощающих радиоволны. Именно из-за этого пульсирующее радиоизлучение, характерное для пульсара, не было обнаружено ранее, что затруднило определение природы источника.
Астрономы знали о существовании PSR J2039−5617 с 2014 года, и все данные указывали на то, что в его состав входит нейтронная звезда, однако до сих пор это не было доказано.
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