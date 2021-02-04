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Милла Йовович показала новые фото своих детей

Милла Йовович показала новые фото своих детей

Младшей дочери актрисы исполнился год. Звездная мама воспитывает трех дочерей — Эвер, Дашиэл и Ошин.

Известная голливудская актриса Милла Йовович показала новые фото своих детей. Снимки с дня рождения своей младшей дочери она опубликовала в Instagram.

«Празднование первого дня рождения Ошин!.. Удивительно, но Ошин решила быть такой порядочной девушкой и вообще не разбить торт. Она почти не касалась его», — рассказала Мила.

Поклонники звезды поздравили малышку с ее первым днем рождения:

«Здоровья и много счастья маленькому чуду», «Расти светлой и доброй девочкой, на радость маме и папе», «Какие красивые доченьки. С днем рождения», — написали фолловеры под публикацией.

4 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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