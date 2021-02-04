«Меня раздражало, когда Кейт Мосс ела гамбургер с картошкой фри»: Синди Кроуфорд рассказала о сложностях в модельной карьере

54-летняя Синди Кроуфорд стала героиней нового номера журнала Red. В интервью модель откровенно рассказала, с какими сложностями ей пришлось столкнуться на пике своей карьеры, почему она изменила свое отношение к поддержанию физической формы и питанию и как научилась принимать свои недостатки.

Звезда призналась, что, когда она была моложе, не могла позволить себе есть все, чего ей хотелось: за фигурой ей приходилось строго следить. При этом другие модели не придерживались таких строгих ограничений, и на их фигурах это никак не сказывалось.

Я никогда не была одной из тех, кто может есть, что хочет. Меня раздражало, когда Кейт Мосс ела гамбургер с картошкой фри,

— призналась Синди.

Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Шалом Харлоу

Кроуфорд отмечает, что, перебравшись в Нью-Йорк, она сильно изменила свое питание, так как в противном случае она бы просто не влезла бы в одежду. К тому же, по словам звезды, раньше одежда для моделей была гораздо больше, чем сейчас.

Синди много и упорно тренировалась — буквально до изнеможения. Но после того как у нее появились дети, она поняла, что занятия спортом должны давать ей энергию и силу, а не утомлять ее.

Теперь моя цель — не пострадать. Итак, я добавила к своим тренировкам гораздо больше растяжки и пилатеса, и я больше не чувствую себя обязанной выполнять эти изматывающие упражнения,

— призналась она.

Кроуфорд отметила, что с годами научилась принимать свои недостатки: сейчас она к себе не так строга, как раньше.

Когда ты молод, у тебя есть красота и сила молодости, но ты очень строг по отношению к себе и еще не проделал работу внутри себя. Когда ты становишься старше, ты понимаешь, кто ты, но думаешь, что это уже совсем не то, что было раньше. Может быть, дело в том, что неуверенность и недостатки делают нас человечными,

— сказала она.