Израильтяне модернизировали танковую систему активной защиты Trophy

Израильская компания Rafael модернизировала систему активной защиты бронетехники Trophy. Как сообщает Jane’s, модернизированная версия Trophy получила электронно-оптическую систему кругового обзора, которая призвана улучшить защиту танков от некоторых типов снарядов и ракет.

Танковая активная защита Trophy была разработана в первой половине 2000-х годов. Она предназначена для защиты от противотанковых ракет. В базовый состав защиты входит радиолокационная станция, компьютер и две пусковые установки с системой автоматического заряжания.

После того, как радар обнаружит подлетающий боеприпас, компьютер вычисляет его траекторию и отдает команду пусковым установкам. Они выстреливают несколько металлических шариков, которые и уничтожают ракету или гранату на подлете.

Сегодня Trophy является единственной в мире танковой активной системой защиты, принятой на вооружение и прошедшей испытания в условиях реальных боевых действий.

Trophy устанавливается на основные боевые танки Merkava IV и бронетранспортеры Namer. Кроме того, такую систему планируется установить на 400 основных боевых танков M1A1 и M1A2 Abrams Армии США.