Израильская компания провела вторые успешные испытания чудо-лекарства от COVID-19

Израильская фармацевтическая компания Enlivex Therapeutics провела вторые успешные испытания лекарства от COVID-19. Сегодня компания сообщила об очень обнадеживающих результатах второго этапа клинических испытаний своего лекарства Allocetra, помогающего при лечении тяжелых коронавирусных больных. Разработанный компаний препарат воздействует на иммунную систему пациента, позволяя избежать «цитокинового шторма» — гиперактивности иммунной системы в ответ на распространение вируса в организме. Известно, что это одна из главных причин смертности при коронавирусе.

Из привлеченных ко второй стадии испытаний 16-и COVID-больных в тяжелом и критическом состоянии 14 выздоровели после курса Allocetra. Они были выписаны из больницы уже через несколько дней. Двое больных до сих пор находятся на ИВЛ. Средний срок выписки из больницы у принимавших это лекарство — 5,3 дня (4,2 дня для больных в тяжелом состоянии и 7,2 в критическом).

На первой стадии лекарство испытали на пятерых больных. И тогда все они выздоровели и были выписаны из больницы. В целом из 21 пациента, которые участвовали в первых и вторых испытаниях, ни один не умер, а 19 выздоровели (90,5%)

Enlivex Therapeutics представит результаты американским и европейским регуляторам, которые укажут, какие испытания еще необходимы для подтверждения эффективности этого препарата.

Акции израильской компании на Нью-йоркской бирже (NASDAQ) подскочили за год выросли на 60%, а после сегодняшней публикации еще на 30%.

https://news.israelinfo.co.il/health/92644