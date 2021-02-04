Из Windows окончательно удалят Internet Explorer

Windows 10 лишится двух встроенных браузеров. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты издания изучили код нового языкового пакета для апдейта Windows 10 21H2 и не нашли в нем упоминаний одного из браузеров. Ожидается, что в будущем обновлении Microsoft удалит из системы классический Edge, основанный на движке EdgeHTML. Таким образом, в ОС останется лишь одна встроенная программа для доступа в интернет — Microsoft Edge, базирующаяся на движке Chromium. Согласно описанию, данная программа отличается повышенной производительностью и улучшенной безопасностью.

В текущих сборках Windows присутствуют три нативных браузера — устаревший Internet Explorer, Edge на EdgeHTML и Edge на базе Chromium. Сообщается, что первые две программы будут окончательно удалены из ОС, а все данные из них будут перенесены в актуальную версию Edge.

При этом специалисты заметили высокую степень интеграции EdgeHTML в некоторые встроенные службы операционной системы. Журналисты полагают, что следы присутствия движка будут удаляться из Windows 10 постепенно.