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HBO планирует третий спин-офф «Игры престолов»

HBO планирует третий спин-офф "Игры престолов"

Потоковый сервис HBO Max разрабатывает еще один сериал-ответвление «Игры престолов». На этот раз анимационный.

О сюжете пока ничего неизвестно. Но сообщается, что мультсериал будет рассчитан однозначно на взрослую аудиторию. В настоящее время проект находится на самой ранней стадии производства, и не факт, что действительно доберется до экранов.

Напомним, первым спин-оффом «Игры престолов» был проект под названием «Долгая ночь» с Наоми Уоттс в главной роли, но его свернули на этапе продакшена. Затем канал запустил в разработку сериал «Дом Дракона» с Пэдди Консидайном, работа над ним ведется сейчас. Также недавно был анонсирован сериал, основанный на цикле Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге», действие которого разворачивается за девяносто лет до событий «Игры престолов».

4 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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