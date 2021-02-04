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Фото знаменитой рестлерши в купальнике восхитило фанатов

Американская профессиональная рестлерша Деонна Пураццо снялась в купальнике на фоне пляжа. Публикация доступна в Instagram спортсменки.

Фото 26-летней девушки восхитило фанатов. Комментаторы делятся символами сердечек. За первые пять часов после публикации фото набрало более 13 тысяч лайков.

Пураццо представляет промоушен Impact Wrestling. Она выступает под эгидой организации с 2020 года. До этого она выступала в Total Nonstop Action Wrestling. Также на счету американки несколько появлений в шоу WWE.

29 января бразильская девушка-рестлер Тайнара Мело де Карваль сделала откровенный снимок и вызвала бурную реакцию подписчиков. Менее чем за три часа публикация набрала более 35 тысяч лайков.

4 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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