Дочь Мадонны Лурдес Леон в обнимочку с бойфрендом

На днях 24-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон вместе со своим бойфрендом и друзьями улетела отдыхать в Мексику. Даже на курорте модель и начинающая певица круглосуточно находится под пристальным вниманием репортеров.

Вчера им удалось сфотографировать ее на пляже в мексиканском Тулуме. Впрочем, саму Лурдес слежка папарацци явно не смущала: она, будто не замечая их, нежно целовалась и обнималась с бойфрендом, общалась и выпивала вместе с друзьями, загорала под палящим солнцем и резвилась в теплом океане.

Лурдес Леон с бойфрендомДля отдыха на пляже Лурдес выбрала крошечное бикини леопардовой расцветки с плавками на завязках. Озорной образ девушки дополняло креативное окрашивание: несколько прядей на ее голове были огненно-красного цвета.

Напомним, что недавно Лурдес Леон оказалась в центре интернет-скандала. Девушка завела официальную страницу в инстаграме и сразу же под своим первым постом начала довольно дерзко отвечать подписчикам, хотя их вопросы были довольно невинными. Например, на фразу фолловера о том, что он с нетерпением ждет ее дебюта в качестве певицы, Лурдес ответила, что «споет на его похоронах».

Такую грубость дочери мировой звезды оценили далеко не все. К слову, позже инсайдер из близкого круга Лурдес уточнил, что эти фразы девушки не стоит воспринимать буквально: по его словам, это был лишь перформанс для привлечения внимания.