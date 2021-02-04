Дочь Брежневой показала фото мамы в бикини

Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман опубликовала архивное фото с мамой в честь дня ее рождения.

На снимке Вера с дочерью управляют яхтой.

«С Днём Рождения, любимая Мама», — написала 19-летняя Соня.

«Моя куколка Любимая! Спасибо от всего маминого сердца!» — ответила Вера Брежнева в комментариях.

Сама певица написала в Instagram, что встречает «свои 39 в лучшем состоянии, в идеальном настроении, с прекрасными людьми». Она предупредила, что будет отвечать на поздравления в соцсетях только завтра, а в день рождения собирается «наслаждаться каждым мгновением».

«Рамблер» писал, что ранее Вера Брежнева шокировала подписчиков, опубликовав на своей странице в Instagram серию откровенных фото. При этом она заявила, что все снимки «утвердил» ее муж — продюсер Константин Меладзе.