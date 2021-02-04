Депутаты Госдумы РФ предложили блокировать соцсети навсегда, если там «против Путина»

Комиссия Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ предложила предусмотреть в российском законодательстве возможность навсегда блокировать соцсети, которые используются для призывов участвовать в несанкционированных протестных акциях. Источниками распространения подобных призывов комиссия считает Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok.

Как заявил глава комиссии Алексей Пушков, необходимо ввести систему наказаний для соцсетей за призывы на незаконные акции — от административных штрафов до «временной или постоянной блокировки интернет-платформ как таковых». Во время проведения протестных акций 23 и 31 января, отмечают в комиссии, «некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств».

Комиссия решительно осудила деятельность компаний, которые допускают на своих ресурсах размещение призывов к участию в несогласованных с властями митингах и шествиях. «Такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, стали источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений», — сказано в заявлении комиссии, которое цитирует ТАСС.

На акциях протеста в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России задержано более 10 тыс. человек. Возбуждено не менее 40 уголовных дел. Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных массовых мероприятиях. Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» оградить подростков от участия в акциях протеста, соцсети начали постепенно удалять контент. При этом представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор, «чтобы разъяснить ответственность за неудаление призывов к участию в несанкционированных протестных акциях».