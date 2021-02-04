ЦАХАЛ: «Железный купол» готовится встать на вооружение в ВМВ и ВВС

Согласно официальному сообщению (01.02.21) МО Израиля директорам «Хома» в Управлении НИОКР МО (МАФАТ) и компания «Рафаэль» успешно завершили серию испытательных перехватов системой «Кипат Барзель» («Железный купол», ЖК). Данные испытания стали важной вехой в развитии системы. Испытания прошли с базы в центре Израиля, в них участвовали бойцы ПВО, персонал испытателей ВВС и ВМС.

В ходе испытаний проверялся ряд сценариев, с которыми может столкнуться система в реальном конфликте как на земле, так и на море. ЖК в новой конфигурации поступит на вооружение войск ПВО ВВС, а в дальнейшем войдёт и в состав вооружения корветов «Саар-6», став центральным компонентом обороноспособности экономической зоны Израиля (т.е. прикрытия газодобывающих платформ в этой зоне).