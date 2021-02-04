Барак Обама назвал жену иконой стиля и растрогал (фото)

Во время видеоконференции с книжными магазинами Mahogany Books и Very Smart Brothas Book Club организаторы встречи задали вопрос политику о наряде его супруги, в котором она появилась на церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. В ответ Обама озвучил свои слова, адресованные жене несколько дней назад: «Я сказал: «Послушай, детка, ты великолепна. Знаешь, я прекрасно понимаю, почему ты — икона стиля»».

Монохромный образ цвета бургунди Мишель Обамы на церемонии был разработан дизайнером Сергио Хадсоном (Sergio Hudson). Она была одета в водолазку с высоким горлом, брюки свободного кроя с ремнем с золотой пряжкой и длинное пальто. Ее образ дополнили лодочки на каблуке с острым носом, черные кожаные перчатки и темная защитная маска.

Слова бывшего президента США порадовали пользователей сети, и они принялись обсуждать отношения супругов в комментариях под материалом. «Не имеет значения, что вы думаете о них как о политиках, но вы не можете отрицать, что эта пара просто безупречна», «Я бы хотел, чтобы наш следующий президент и его семья были такими же прекрасными», «Обожаю их», — писали они.