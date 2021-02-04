Австралийцы убили 350000 крыс и мышей на острове Лорд-Хау, улучшив экологию

Проект по истреблению завезенных крыс и мышей на австралийском острове Лорд-Хау начал давать первые плоды. В течение 2019 года специалисты уничтожили около трехсот пятидесяти тысяч грызунов с помощью ловушек и отравленных приманок. На протяжении последних 15 месяцев ни одной крысы или мыши на острове не видели, сообщает ABC News. Лорд-Хау могут признать свободным от грызунов во второй половине этого года, однако численность редких видов птиц, беспозвоночных и растений уже заметно увеличилась.

Крысы (Rattus) издавна путешествуют по миру вместе с человеком. Например, малые крысы (R. exulans) расселились по островам Тихого океана с полинезийцами, а серые (R. norvegicus) и черные (R. rattus) колонизировали большую часть мира на европейских кораблях. Распространение этих грызунов стало серьезным ударом для биоразнообразия. Особенно пострадали острова, фауна которых развивалась в изоляции и оказалась беззащитной перед завезенными крысами. Многие островные виды птиц, рептилий и беспозвоночных крысы просто съели.

На остров Лорд-Хау, расположенный в шестистах километрах к востоку от Австралии, черные крысы попали около ста лет назад и всего за несколько лет истребили пять эндемичных видов и подвидов наземных птиц. Кроме того, грызуны нанесли ущерб местным беспозвоночным (полностью исчезли тринадцать видов) и растениям (исчезли два их вида), а также стали опасными вредителями сельского хозяйства. Помимо крыс на Лорд-Хау поселились домовые мыши (они появились здесь около 1850 года).

По расчетам экологов, несколько лет назад на Лорд-Хау обитало около 350000 крыс и мышей, то есть примерно по тысяче особей на каждого жителя острова. В попытке сохранить местные экосистемы правительство Австралии решило полностью избавиться от инвазивных грызунов. Это непростая задача, даже несмотря на то, что Лорд-Хау невелик (его длина составляет десять километров, а площадь — 14,6 квадратных километра).

В июне 2019 года специалисты разместили по всему острову двадцать две тысячи ловушек с отравленными приманками, а в труднодоступных местах сбросили с вертолета отравленные зерновые гранулы. Чтобы не подвергать риску редкий эндемичный вид птиц — нелетающих лесных пастушков (Hypotaenidia sylvestris), всю их небольшую популяцию из примерно 230 особей выловили и временно перевезли в зоопарк Таронга в Сиднее. Аналогичные меры приняли для защиты местного подвида вороны-флейтиста (Strepera graculina crissalis). Стоимость всего проекта составила 15,5 миллиона долларов.

Спустя три месяца после начала программы на Лорд-Хау зарегистрировали последних грызунов. С тех пор прошло почти пятнадцать месяцев, на протяжении которых крысы и мыши не появлялись. Если грызуны будут отсутствовать ан Лорд-Хау на протяжении двух лет после окончания проекта, остров признают свободным от них. Возможно, это произойдет уже во второй половине 2021 года.

Впрочем, природа Лорд-Хау уже сейчас демонстрирует явные признаки возрождения после того, как ее избавили от крыс и мышей. Например, численность лесных пастушков, которых успели вернуть на родину в начале 2020 года, увеличилась примерно до 450 особей. Также на острове повысился успех размножения морских птиц, а аборигенных беспозвоночных и растений стало больше. Например, теперь жители Лорд-Хау каждую ночь слышат пение сверчков, которые еще недавно были очень редкими.

Специалисты отмечают, что в своем время проект по истреблению крыс и мышей вызвал недовольство у части островитян: они опасались, что ловушки и яды нанесут вред местной фауне. Однако теперь все обитатели Лорд-Хау довольны результатами программы.