Зеленский против Медведчука, или нет?

Пару слов о текущей ситуации с блокировкой самолетов и телеканалов Медведчука. Тут есть достаточно пессимизма и немного оптимизма. Пару слов о текущей ситуации с блокировкой самолетов и телеканалов Медведчука. Тут есть достаточно пессимизма и немного оптимизма.

Блокировкой каналов Медведчука у Зеленского пытаются убить несколько зайцев, сев на шпагат:

1. Поднять мертвый рейтинг на фоне надвигающегося дефолта и дерибана страны олиграхами.

2. Создать прецедент для блокирования любых СМИ.

(тут важно сказать, что Медведчук скорее всего выиграет суд, как минимум в ЕСПЧ, потому как механизма санкций против СМИ в Украине нет — есть только статьи УК, то есть должен быть суд и если суд в Украине примет решение в сторону Зеленского по этому прецеденту, то это еще один шаг к контролю независимых медиа).

3. Консолидация электората ОПЗЖ — тут уже брожение говен. Правда больше чем 25-30% электората они уже не смогут консолидировать никогда.

4. Показать Байдену, что «в душе мы с вами».