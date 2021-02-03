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Зеленский против Медведчука, или нет?
Пару слов о текущей ситуации с блокировкой самолетов и телеканалов Медведчука. Тут есть достаточно пессимизма и немного оптимизма.
Блокировкой каналов Медведчука у Зеленского пытаются убить несколько зайцев, сев на шпагат:
1. Поднять мертвый рейтинг на фоне надвигающегося дефолта и дерибана страны олиграхами.
2. Создать прецедент для блокирования любых СМИ.
(тут важно сказать, что Медведчук скорее всего выиграет суд, как минимум в ЕСПЧ, потому как механизма санкций против СМИ в Украине нет — есть только статьи УК, то есть должен быть суд и если суд в Украине примет решение в сторону Зеленского по этому прецеденту, то это еще один шаг к контролю независимых медиа).
3. Консолидация электората ОПЗЖ — тут уже брожение говен. Правда больше чем 25-30% электората они уже не смогут консолидировать никогда.
4. Показать Байдену, что «в душе мы с вами».
Напомню — у Медведчука есть доля в 1+1 и «НАШ» — их то не заблокировали.
Думаю, что и работу этих телеканалов Медведчук достаточно быстро восстановит — там есть несколько вариантов.
А так — Зеленский немного повысит рейтинги. Диктатура ОПы в Украине будет и дальше расширяться. Парламент перезагрузят в этом году — вероятно постараются по-быстрее.
Общий вывод — я канешно заглядываю далеко, но в отдаленных последствиях с учетом планов наших американских друзей видимо так:
1. Идем возможно по «корейскому сценарию»: базы с американскими военными, диктатура/коррупция-диктатура/коррупция-диктатура/коррупция — нормальное государство.
2. С вероятностью 80% мы с этой стороны. Железный занавес по Крыму и Донбассу. На 15-20 лет.
3. ПДЧ все же дадут. В ЕС не раньше чем лет через 15.
4. Россия не развалится. С учетом событий в Анчурии последних дней — там КНДР и переход на мобилизационную военную экономику.
Это такой сдержанный оптимизм.
Виталий Рождаев. Русский Еврей.
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