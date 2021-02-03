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Японцы превратили воду в сенсорный дисплей

Неугомонным японским ученым пришла в голову идея превратить воду в ванне в сенсорный дисплей. Они даже воплотили ее в жизнь при помощи проектора и сенсора Kinect.

Свою необычную систему инженеры Токийского университета электрокоммуникаций назвали AquaTop Display. Она позволяет при помощи контроллера Kinect, LED-проектора и водонепроницаемых динамиков превратить поверхность воды в ванне в сенсорный дисплей для игр и развлечений. Правда, предварительно в воду также необходимо добавить специальную соль или жидкость, которая окрасит ее в молочно-белый цвет. Это обеспечит лучший контраст.

Управлять необычным дисплеем можно несколькими способами – едва касаясь поверхности воды или прикасаясь к поверхности снизу, в воде. На импровизированном дисплее можно «запускать» простейшие игры или же использовать его для просмотра фото и видео.

3 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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