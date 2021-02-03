Xiaomi запретила устанавливать сервисы Google на свои смартфоны

Представители китайской корпорации подтвердили журналистам, что на смартфоны, которые не рассчитаны на сервисную структуру Google, установить приложения американской компании невозможно. «Это неудивительно, ведь большинство устройств в Китае не поддерживают Google Media Services (GMS), так как сервисы компании запрещены в стране», — заметили авторы издания.

Компания не раскрыла список девайсов, на которые нельзя установить сервисы Google. Однако некоторые пользователи сообщили, что к подобным моделям относятся как минимум Redmi K30 Ultra и Redmi 10X 5G. Ограничения распространяются на продаваемые для Китая устройства — пользователи в других регионах могут устанавливать на свои девайсы Google-сервисы.

Журналисты заметили, что компания развивает собственную оболочку MIUI для операционной системы Android. Жалобы пользователей на отключение сервисов Google стали появляться после релиза новой версии прошивки — MIUI 12.5.