В США приняли на вооружение новый истребитель

В США приняли на вооружение новый истребитель в воздух поднялся первый из новых истребителей F-15EX Eagle ВВС США . Новый истребитель, описываемый как самая совершенная из когда-либо построенных версий F-15, совершил свой первый полет из Сент-Луиса, штат Миссури, вылетел в 13:53 по местному времени.

Из примерно 23 миллиардов долларов, предусмотренных сделкой, объявленной ВВС 13 июля 2020 года, 1,2 миллиарда долларов покрывают поставку первой партии из восьми самолетов, финансирование которых Конгресс одобрил в оборонном бюджете на 2020 финансовый год.

ВВС также запросили деньги на покупку дополнительных 12 самолетов в 2021 финансовом году и надеются приобрести в общей сложности 76 F-15EX в течение пятилетней программы обороны на будущие годы. В конечном итоге, компания стремится приобрести как минимум 144 реактивных самолета, поскольку она приступает к замене своих старых F-15C / D Eagles, у которых быстро заканчиваются моточасы.