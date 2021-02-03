Тяжеловооруженная версия истребителя F-15 совершила первый полет

Перспективный американский тяжеловооруженный истребитель F-15EX Advanced Eagle 2 февраля 2021 года совершил первый полет. Как сообщает Defense News, летные испытания боевого самолета начались с опозданием на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. Продолжительность первого полета составила 90 минут. Испытания признаны успешными.

Первый полет является одним из наиболее важных этапов в программе разработки любого летательного аппарата. Он позволяет проверить правильность конструкторских решений, работу бортовых систем, двигателей, управляемость и аэродинамические качества летательного аппарата. Во время летных испытаний истребитель F-15EX сразу после взлета убрал шасси, а затем выполнил «свечку», резкий набор высоты.

По заявлению американского авиастроительного концерна Boeing, в ближайшее время летные испытания F-15EX продолжатся. Как ожидается, после их успешного завершения в марте 2021 года концерн поставит ВВС США первые два истребителя.

Boeing представил проект модернизации истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle летом 2018 года. После завершения разработки F-15EX станет самым вооруженным истребителем в мире — одна из его боевых конфигураций предполагает оснащение 22 ракетами класса «воздух-воздух», а другая — восемью ракетами класса «воздух-воздух» и 28 корректируемыми авиационными бомбами SDB.

Проект F-15EX предполагает усиление конструкции фюзеляжа и крыла, установку новых двигателей. Истребитель оснащен «стеклянной» кабиной пилота, системой вывода важной информации на нашлемный дисплей, новым компьютером управления полетными заданиями, усовершенствованными системами радио- и спутниковой связи, новой системой предупреждения о радиолокационном облучении и пусках ракет, а также инфракрасной поисково-следящей системой.

Базовый F-15E способен развивать скорость до трех тысяч километров в час. Его боевой радиус составляет около 1,3 тысячи километров. Strike Eagle вооружен 20-миллиметровой авиационной шестиствольной пушкой M61A1 Vulcan с боезапасом на 500 выстрелов, а также оснащен подкрыльевыми и подфюзеляжными пилонами для подвески различного ракетного и бомбового вооружения общей массой 10,4 тонны.