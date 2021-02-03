США выдвинули условия для снятия санкций с «Северного потока-2» — учет интересов Украины

США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока — 2» при условии, что Германия подготовит пакет предложений. Об этом сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации. «Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение», — отметил источник газеты. — В противном случае нам не удастся решить проблему по теме «Северный поток — 2».Американцы требуют создать механизм, который позволит прекратить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. «То есть поставки газа по «Северному потоку — 2″ могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа», — пишет газета.

Кроме того, США хотят в целом заново обсудить соглашение, регулирующее транзит российского газа по трубопроводной системе Украины. «Цель — создать более выгодные для украинской стороны условия», — отметила Handelsblatt. Еще одним требованием является увеличение мощностей хранилищ газа с тем, чтобы в случае необходимости можно было бы снабжать им Украину.

В третьих, США требуют от Германии оказания помощи Украине в расширении инфраструктуры для возможной транспортировки водорода, чтобы в будущем сделать Киев важным игроком на энергетическом рынке и снизить зависимость Европы от России.

«Президент Байден снимет санкции только в том случае, если будет гарантировано, что Россия не сможет использовать как оружие против Украины и других соседних стран их зависимость в области энергетики», — говорит источник Handelsblatt.