США выдвинули условия для снятия санкций с «Северного потока-2» — учет интересов Украины

Кроме того, США хотят в целом заново обсудить соглашение, регулирующее транзит российского газа по трубопроводной системе Украины. «Цель — создать более выгодные для украинской стороны условия», — отметила Handelsblatt. Еще одним требованием является увеличение мощностей хранилищ газа с тем, чтобы в случае необходимости можно было бы снабжать им Украину.
В третьих, США требуют от Германии оказания помощи Украине в расширении инфраструктуры для возможной транспортировки водорода, чтобы в будущем сделать Киев важным игроком на энергетическом рынке и снизить зависимость Европы от России.
«Президент Байден снимет санкции только в том случае, если будет гарантировано, что Россия не сможет использовать как оружие против Украины и других соседних стран их зависимость в области энергетики», — говорит источник Handelsblatt.
Leave a Reply